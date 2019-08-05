2019-08-05T15:44:57+03:00
Общество

Родители казанских учеников смогут продегустировать школьное питание

Правда, о своем визите надо уведомить заранее
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Родители смогут увидеть, чем кормят их детей.Родители смогут увидеть, чем кормят их детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 1 сентября родители казанских школьников смогут прийти в учебное заведение и продегустировать еду, которой кормят детей. Для того, чтобы посетить школу достаточно уведомить о своем визите классного руководителя.

- И нам, и директорам школ обратная связь от родителей позволит оперативно реагировать на организацию работы школьных столовых. Для получения обратной связи будут организованы горячие линии и интернет-опросы, - отметил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

Он также напомнил, что с апреля этого года в школах города введен журнал родительского контроля, в котором активные родители могут оставлять свои предложения.

- Решать вопросы со школьным питанием мы будем в диалоге с родителями. На первых собраниях в новом учебном году нужно донести до всех родителей эту информацию, чтобы мы получили обратную связь. И надо активнее пользовать те информационные технологии, которые у нас есть, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Илья Славутский прочтет рассказы Зощенко в казанском дворе
В Казани на полторы недели частично перекрыли улицу Ильича
В Марий Эл в аварии пострадали пять человек, среди них 5-летний ребенок
«Ростелеком» и «Мегаплан» будут развивать облачные сервисы для бизнеса Татарстана
Татарстанцы увезли 5 медалей с международного турнира по стендовой стрельбе в Австрии
В Чебоксарах мужчина в парке отдыха упал в овраг и повредил ногу
В день празднования Курбан-байрам общественный транспорт в Казани начнет ходить с 3.00
Сына сити-менеджера Чебоксар Олега Ладыкова не выпустят из СИЗО, несмотря на просьбы адвоката
В Марий Эл подростки на мотоцикле врезались в пассажирский микроавтобус
Татарстанцы стали чаще жаловаться на укусы животных, зарегистрировано уже 13 случаев бешенства
В Казани в лобовом ДТП получили травмы восемь человек
"Ребята без мозгов, наверное": Пассажиры легковушки в Казани вылезли из окон прямо во время движения
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
В Чувашии женщина после укуса пчелы потеряла сознание
В Татарстане погиб 77-летний мужчина, который ушел в лес и потерялся
В Чебоксарах установили семь контейнеров для раздельного сбора мусора
В Марий Эл женщина получила перелом руки, очищая станок
6 августа в Казани жители шести районов останутся без света
18-летний спортсмен из Нижнекамска стал лучшим в России по бегу с барьерами
В Чувашии вынесли приговор мужчине, по ошибке застрелившего водителя "скорой"
11 августа во время Камского полумарафона в Набережных Челнах перекроют дороги
В Казани всю ночь искали 15-летнюю девушку и ее 11-летнего брата
В Казани обсудили, как улучшить условия труда и поднять престиж медицинских работников
В аварии иномарок, где погиб водитель, пострадали еще два человека
С 1 сентября казанские школьники будут питаться в ресторанах
В Казани девушка укусила напавшего на нее мужчину
В Казани иномарка на скорости на встречке протаранила КАМАЗ