Родители казанских учеников смогут продегустировать школьное питание

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-05T15:44:57+03:00

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С 1 сентября родители казанских школьников смогут прийти в учебное заведение и продегустировать еду, которой кормят детей. Для того, чтобы посетить школу достаточно уведомить о своем визите классного руководителя.

- И нам, и директорам школ обратная связь от родителей позволит оперативно реагировать на организацию работы школьных столовых. Для получения обратной связи будут организованы горячие линии и интернет-опросы, - отметил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

Он также напомнил, что с апреля этого года в школах города введен журнал родительского контроля, в котором активные родители могут оставлять свои предложения.

- Решать вопросы со школьным питанием мы будем в диалоге с родителями. На первых собраниях в новом учебном году нужно донести до всех родителей эту информацию, чтобы мы получили обратную связь. И надо активнее пользовать те информационные технологии, которые у нас есть, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU