В Казани на полторы недели частично перекрыли улицу Ильича
Ограничение движения будет действовать до 15 августа
Причина перекрытия - ремонт канализационного коллектора.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь перекрыли дороги. Так, до 15 августа ограничено движение на участке улицы Ильича. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.
- Движение транспорта будет закрыто по проезжей части улицы Ильича в районе дома №28. Это связано с проведением капитального ремонта канализационного коллектора, - пояснили в пресс-службе мэрии Казани.
Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU