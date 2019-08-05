В Казани на полторы недели частично перекрыли улицу Ильича

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-05T16:26:06+03:00

Ограничение движения будет действовать до 15 августа

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь перекрыли дороги. Так, до 15 августа ограничено движение на участке улицы Ильича. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

- Движение транспорта будет закрыто по проезжей части улицы Ильича в районе дома №28. Это связано с проведением капитального ремонта канализационного коллектора, - пояснили в пресс-службе мэрии Казани.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU