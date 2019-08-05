В Йошкар-Оле появилось граффити реперу Децлу

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-05T17:56:27+03:00

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В воскресенье, 4 августа, в Йошкар-Оле появилось граффити, посвященное реперу Децлу (Кириллу Толмацкому – Ред.), который скоропостижно скончался в феврале текущего года в возрасте 35 лет. Портрет музыканта расположился в арке по адресу улица Рябинина, 7б. Об этом в соцсетях сообщили фанаты творчества Дэцла.

- Его творчество оставило огромный след в развитии хип-хоп культуры России. Теперь каждый житель нашего города сможет сделать красивую фотографию на фоне портрета Кирилла, - пишет интернет-пользователь art_soer, принявший участие в создании граффити.

В комментариях под постом жители Йошкар-Олы поблагодарили художника за его работу и память о музыканте.

ИСТОЧНИК KP.RU