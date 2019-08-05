2019-08-05T17:56:27+03:00
Общество

В Йошкар-Оле появилось граффити реперу Децлу

Портрет расположился в арке по адресу улица Рябинина, 7б
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: instagram.com/art_soer/Фото: instagram.com/art_soer/
Изменить размер текста:

В воскресенье, 4 августа, в Йошкар-Оле появилось граффити, посвященное реперу Децлу (Кириллу Толмацкому – Ред.), который скоропостижно скончался в феврале текущего года в возрасте 35 лет. Портрет музыканта расположился в арке по адресу улица Рябинина, 7б. Об этом в соцсетях сообщили фанаты творчества Дэцла.

- Его творчество оставило огромный след в развитии хип-хоп культуры России. Теперь каждый житель нашего города сможет сделать красивую фотографию на фоне портрета Кирилла, - пишет интернет-пользователь art_soer, принявший участие в создании граффити.

В комментариях под постом жители Йошкар-Олы поблагодарили художника за его работу и память о музыканте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани полностью отремонтирована улица Радистов
Дождливо и ветрено: Прогноз погоды в Казани на 6 августа
Самый высокий дом Зеленодольского района с бассейном на крыше построят в поселке Васильево
В Казани автолюбители заблокировали парковку ТЦ
В Марий Эл будут обучать плаванию всех учащихся 4-ых классов
11 августа на Московской набережной в Чебоксарах пройдет день фитнеса
В Татарстане девушка рассказала в соцсетях о том, что она в деревне, а потом ее квартиру ограбили
Ремонт двух улиц Казани продлили почти на месяц
За два месяца лета более 136 тысяч детей из Татарстана отдохнули в оздоровительных лагерях
Илья Славутский прочтет рассказы Зощенко в казанском дворе
В Казани на полторы недели частично перекрыли улицу Ильича
В Марий Эл в аварии пострадали пять человек, среди них 5-летний ребенок
«Ростелеком» и «Мегаплан» будут развивать облачные сервисы для бизнеса Татарстана
Родители казанских учеников смогут продегустировать школьное питание
Татарстанцы увезли 5 медалей с международного турнира по стендовой стрельбе в Австрии
В Чебоксарах мужчина в парке отдыха упал в овраг и повредил ногу
В день празднования Курбан-байрам общественный транспорт в Казани начнет ходить с 3.00