Татарстанцы увезли 5 медалей с международного турнира по стендовой стрельбе в Австрии

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-05T15:26:10+03:00

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В минувшие выходные в Австрии на стрельбище Леоберсдорфа прошел ежегодный турнир по стендовой стрельбе. На нем представители татарстанской школы стендовой стрельбы завоевали 5 медалей.

Так, Геннадий Мамкин стал вторым в соревновании юниоров, где по итогам 5 серий набрал 114 попаданий из 125 возможных. Также второе место спортсмен занял в общем зачете, где в финале совершил 40 точных выстрелов, уступив 2 австрийцу Андреасу Шерхауферу, сообщили в пресс-службе министерства спорта Татарстана.

Полина Князева выиграла соревнования на траншейном стенде среди юниорок, с результатом 113 из 125, а Татьяна Саранская и Александр Железин финишировали с «бронзой» – 106 из 125 и 109 из 125.

ИСТОЧНИК KP.RU