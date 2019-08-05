Илья Славутский прочтет рассказы Зощенко в казанском дворе

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-05T16:42:35+03:00

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Жителям дома №4 по улице Лукина в Авиастроительном районе столицы республики очень повезло - 6 августа в 17.00 там состоится литературно-музыкальный праздник "Литературный дворик". Перед собравшимися выступит народный артист Татарстана Илья Славутский.

- Этот вечер "Литературных двориков" будет посвящен Году театра в России, - сообщили в пресс-службе Качаловского театра. - Народный артист Татарстана, режиссер и актер КГАРБДТ имени В.И.Качалова Илья Славутский прочитает для собравшихся рассказы Михаила Зощенко.

Почему Зощенко? Все просто - в феврале на сцене Качаловского театра казанские зрители увидели обновленную редакцию спектакля "Горько!..", ставшего 25 лет назад одной из первых премьер Александра Славутского на казанской сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU