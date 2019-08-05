2019-08-05T15:03:04+03:00
Происшествия

В Чебоксарах мужчина в парке отдыха упал в овраг и повредил ногу

Вызволяли пострадавшего с глубины спасатели Республиканской поисково-спасательной службы
Лика ИСАЕВА
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Мужчина упал в глубокий оврагМужчина упал в глубокий оврагФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 4 августа в парке отдыха Лакреевский лес в столице Чувашии. В службу "112" позвонил местный житель, который упал в глубокий овраг. Во время падения он повредил ногу, самостоятельно выбраться наверх не может, требуется помощь спасателей.

На место происшествия срочно выехали спасатели дежурной смены Республиканской поисково-спасательной службы. Там они с помощью альпснаряжения и носилок эвакуировали мужчину из оврага, донесли до автомобиля «скорой медицинской помощи» и передали его медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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