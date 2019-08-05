В день празднования Курбан-байрам общественный транспорт в Казани начнет ходить с 3.00

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-05T14:47:31+03:00

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11 августа мусульмане отметят один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам, означающий дату окончания хаджа. По традиции. общественный транспорт в Казани в этот день начнет свою работу раньше обычного. Не станет исключением и нынешний год. Так, общественный транспорт, маршруты которого проходят через мечети, в этот день будет работать с 3.00. Об этом рассказал начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

В мечетях Казани праздничный намаз начнется в 4.00 с проповеди. После праздничной молитвы приступят к обряду заклания жертвенных животных, который будет проходить в течение трех дней с 11 по 13 августа на 16 площадках.

- Службы города организуют работу по недопущению несанкционированных мест торговли жертвенными животными и их забоя в неустановленных местах. Правоохранительные органы предпримут необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих в местах проведения праздника, - пояснил Шакиров.

ИСТОЧНИК KP.RU