В Марий Эл подростки на мотоцикле врезались в пассажирский микроавтобус

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-05T14:13:12+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 августа в 17.50 в поселке Мочалище Звениговского района республики. По предварительным данным, 15-летний подросток, не имеющий водительских прав на управление мотоциклом, решил покатать своего 14-летнего приятеля и они на байке «Патрон» отправились кататься по улицам поселка. По предварительным данным, мотоциклист двигаясь по прилегающей территории, пропустил микроавтобус «Газель», который двигался справа, и они столкнулись.

- В ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла, они с места происшествия госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU