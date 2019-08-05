Татарстанцы стали чаще жаловаться на укусы животных, зарегистрировано уже 13 случаев бешенства

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-05T13:44:09+03:00

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Тема бешенства животных сейчас довольно остро стоит во многих регионах России. Татарстан в этом плане не исключение. Так, с начала года зарегистрировано 13 случаев бешенства у животных, которые были подтверждены лабораторными исследованиями. Бешенство выявляли в Азнакаевском, Агрызском, Алексеевском, Апастовском, Лаишевском, Муслюмовском, Пестречинском, Тукаевском, Тюлячинском районах и в Казани.

За медицинской помощью по поводу повреждений, нанесенных животными за 6 месяцев 2019 года. обратился 5851 житель республики. Это на 8,3% выше аналогичного периода прошлого года. Тогда за медицинской помощью обратились 5380 человек.

В последние годы на большинстве территории России отмечается ухудшение эпизоотической обстановки по бешенству; появляются новые очаги в дикой природе; увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах. В связи с этим не снижается число лиц, подвергающихся риску заражения этой инфекцией.

Из диких животных активным переносчиком бешенства (80% случаев) на территории России является лиса; енотовидная собака - 14%; волки - 1%. На остальные виды диких животных, преимущественно семейства псовых, куньих и отряда грызунов приходится 4-5%. Отметим, что на данный момент в Татарстане из 13 случаев бешенства сразу 8 приходится как раз на лис.

ИСТОЧНИК KP.RU