В Казани в лобовом ДТП получили травмы восемь человек

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-05T14:36:36+03:00

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Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в понедельник, 5 августа, в поселке Царицыно Советского района столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки "Ниссан" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и на повороте вылетел на встречку, где врезался в "Сузуки". В условиях плохой видимости и непрекращающегося дождя произошла авария.

В автомобилях сработали подушки безопасностиФото: Из материалов пресс-службы

В автомобилях сработали подушки безопасности. Травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU