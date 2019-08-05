В Казани в лобовом ДТП получили травмы восемь человек
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в понедельник, 5 августа, в поселке Царицыно Советского района столицы Татарстана. По предварительным данным, водитель иномарки "Ниссан" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и на повороте вылетел на встречку, где врезался в "Сузуки". В условиях плохой видимости и непрекращающегося дождя произошла авария.
В автомобилях сработали подушки безопасностиФото: Из материалов пресс-службы
В автомобилях сработали подушки безопасности. Травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU
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