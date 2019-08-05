В Марий Эл будут обучать плаванию всех учащихся 4-ых классов

СЕГОДНЯ 18:51 2019-08-05T18:51:30+03:00

Сейчас бассейны функционируют лишь в 15 детсадах и 16 школах республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Марий Эл для учеников 4-ых классов планируют ввести обязательные уроки по плаванию. Причина того – низкий процент школьников, которые умеют плавать. Сейчас их всего 44,4% из общего количества учащихся.

Минобрнауки республики отметило, что главной причиной отсутствия этого навыка у детей является нехватка бассейнов в образовательных учреждениях. Так, на данный момент они функционируют лишь в 15 детсадах и 16 школах республики. При этом в 11 школах и 1 детсаду бассейны нуждаются в капремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU