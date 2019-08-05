2019-08-05T18:51:30+03:00
Общество

В Марий Эл будут обучать плаванию всех учащихся 4-ых классов

На данный момент в республике умеют плавать лишь 44,4% школьников
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас бассейны функционируют лишь в 15 детсадах и 16 школах республикиСейчас бассейны функционируют лишь в 15 детсадах и 16 школах республикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Марий Эл для учеников 4-ых классов планируют ввести обязательные уроки по плаванию. Причина того – низкий процент школьников, которые умеют плавать. Сейчас их всего 44,4% из общего количества учащихся.

Минобрнауки республики отметило, что главной причиной отсутствия этого навыка у детей является нехватка бассейнов в образовательных учреждениях. Так, на данный момент они функционируют лишь в 15 детсадах и 16 школах республики. При этом в 11 школах и 1 детсаду бассейны нуждаются в капремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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