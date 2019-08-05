"Ребята без мозгов, наверное": Пассажиры легковушки в Казани вылезли из окон прямо во время движения

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-05T13:13:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередные опасные заезды попали на камеру видеорегистратора в Казани. В понедельник, 5 августа, в 5.00 автолюбители снял, как на мосту Миллениум впереди едет иномарка "Хёндэ Акцент". Два молодых человека - пассажиры легковушки, наполовину высунулись из салона через приспущенные стекла дверей. Один из них отчаянно жестикулирует. Автомобиль, судя по госномеру, зарегистрирован в Башкирии.

По видео уже оставлены комментарии. Самые цензурные выражают мнение практически всех: "Обдолбанные!", "Ребята без мозгов, наверное", "Вытрезвляются башкиры".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/724090" frameborder="0"></iframe> Два пассажира вылезли из машины на Милленимуме.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU