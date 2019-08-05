2019-08-05T13:13:57+03:00
Происшествия

"Ребята без мозгов, наверное": Пассажиры легковушки в Казани вылезли из окон прямо во время движения

Автомобиль, судя по госномеру, зарегистрирован в Башкирии
Лика ИСАЕВА
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Кадр из видеоКадр из видеоФото: кадр из фильма
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Очередные опасные заезды попали на камеру видеорегистратора в Казани. В понедельник, 5 августа, в 5.00 автолюбители снял, как на мосту Миллениум впереди едет иномарка "Хёндэ Акцент". Два молодых человека - пассажиры легковушки, наполовину высунулись из салона через приспущенные стекла дверей. Один из них отчаянно жестикулирует. Автомобиль, судя по госномеру, зарегистрирован в Башкирии.

По видео уже оставлены комментарии. Самые цензурные выражают мнение практически всех: "Обдолбанные!", "Ребята без мозгов, наверное", "Вытрезвляются башкиры".

Два пассажира вылезли из машины на Милленимуме.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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