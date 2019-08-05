СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-05T12:15:45+03:00

Контейнеры появились по адресам: Чебоксарский проспект, 11 и 33 (корпус 1); улица Стартовая, 1; улица Новгородская 22/3; улица Токарева,2 и парк Николаева Фото: Иван ВИСЛОВ

Шесть – в Новом городе, один – в парке Николаева

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В Чебоксарах установили семь контейнеров для раздельного сбора мусора. Шесть – в Новом городе, один – в парке Николаева. Об этом сообщает управление экологии города.

В частности, контейнеры появились по адресам: Чебоксарский проспект, 11 и 33 (корпус 1); улица Стартовая, 1; улица Новгородская 22/3; улица Токарева,2 и парк Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU