В Чебоксарах установили семь контейнеров для раздельного сбора мусора
Шесть – в Новом городе, один – в парке Николаева
Контейнеры появились по адресам: Чебоксарский проспект, 11 и 33 (корпус 1); улица Стартовая, 1; улица Новгородская 22/3; улица Токарева,2 и парк НиколаеваФото: Иван ВИСЛОВ
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В Чебоксарах установили семь контейнеров для раздельного сбора мусора. Шесть – в Новом городе, один – в парке Николаева. Об этом сообщает управление экологии города.
В частности, контейнеры появились по адресам: Чебоксарский проспект, 11 и 33 (корпус 1); улица Стартовая, 1; улица Новгородская 22/3; улица Токарева,2 и парк Николаева.
ИСТОЧНИК KP.RU