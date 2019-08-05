В Чувашии женщина после укуса пчелы потеряла сознание

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-05T12:56:31+03:00

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Жительница республики отдыхала на пляже в поселке Сосновка, когда ее ужалила пчела. Она успела выпить антигистаминный препарат и дошла до дежуривших на пляже медиков. Там успела сообщить, что произошло, и упала в обморок. Врачи сразу поняли, что у укушенной развился анафилактический шок.

В пункте временного размещения бригад «03» дежурили фельдшеры, которые сразу установили пациентке кубитальный катетер и начали введение необходимых растворов для борьбы с шоковым состоянием.

- Ежеминутно оценивая состояние женщины для корректировки доз вводимых препаратов, бригада довезла её до приемного отделения Новочебоксарской городской больницы, - сообщили в пресс-службе Республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи. - На следующий день после госпитализации пациентка поспешила благодарить бригаду, спасшую ее жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU