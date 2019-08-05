2019-08-05T11:40:01+03:00
Общество

6 августа в Казани жители шести районов останутся без света

Причина этого – плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Алина ГАБДУЛИНА
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Речь идет о Вахитовском, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районахРечь идет о Вахитовском, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районахФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Во вторник, 6 августа, в Вахитовском, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах Казани будет отключено электричество. Причина этого – плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

В частности, с 8.00 до 17.00 света не будет по адресам: Зинина, 20 и Шмидта, 34/18. А с 8.30 до 17.00 - в доме №54 по улице Татарстан.

С 8.00 до 20.00 электричество отключат по адресам: Дренажная, 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 11; Односторонка Гривки, 20, 22, 24, 34в; Яруллина, 3, 3а. В Московском районе в это время без света останутся жители дома №49 на улице Восстания.

С 8.00 до 17.00 отключение коснется адресов: Адоратского, 34в, 36б; Четаева, 31, 31а, 33, 35; Чуйкова, 79, 79а; Ямашева, 67.

Также в это время света не будет в домах №99а, 105, 107, 109 на улице Фучика и в домах частного сектора на улицах: Аланлык, Каенлы, Кул Гали, Грачиная, Жаворонковая, Каенсар, Красивая, Локомотивная, Люблинская, Нардуган, Радужная, Рассветная, Рябиновая, Строителей, Техническая, Тузганак, Уртак, Центральная.

В Советском районе с 9.00 до 18.00 электричество отключат в доме №25 на улице Липатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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