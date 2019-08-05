В Чувашии вынесли приговор мужчине, по ошибке застрелившего водителя "скорой"

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-05T10:59:55+03:00

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Суд вынес приговор 40-летнему жителю поселка Первомайский Алатырского района республики. Мужчина обвинялся в убийстве.

Все произошло вечером 4 января в поселке Первомайский. Злоумышленник пришел поквитаться с фельдшером, работавшим на станции "скорой помощи". Из-за личных конфликтных отношений между фельдшером и его младшим братом, злоумышленник решил наказать оппонента. Он взял свое ружье, заряженное одним патроном, снаряженным картечью, и направился к подстанции скорой помощи. Там он застрелил мужчину, который открыл дверь на стук. Но картечь попала не в обидчика братьев - от ранений на месте скончался 57-летний водитель спецавтомобиля.

- По решению суда осужденный отправится в колонию строгого режима на девять лет, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Приговор суда пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU