В Чувашии вынесли приговор мужчине, по ошибке застрелившего водителя "скорой"
Суд вынес приговор 40-летнему жителю поселка Первомайский Алатырского района республики. Мужчина обвинялся в убийстве.
Все произошло вечером 4 января в поселке Первомайский. Злоумышленник пришел поквитаться с фельдшером, работавшим на станции "скорой помощи". Из-за личных конфликтных отношений между фельдшером и его младшим братом, злоумышленник решил наказать оппонента. Он взял свое ружье, заряженное одним патроном, снаряженным картечью, и направился к подстанции скорой помощи. Там он застрелил мужчину, который открыл дверь на стук. Но картечь попала не в обидчика братьев - от ранений на месте скончался 57-летний водитель спецавтомобиля.
- По решению суда осужденный отправится в колонию строгого режима на девять лет, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Приговор суда пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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