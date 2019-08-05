В Казани всю ночь искали 15-летнюю девушку и ее 11-летнего брата

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-05T10:19:18+03:00

К счастью, утром дети нашлись и были возвращены родителям

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В воскресенье, 4 августа, 15-летняя Мария Игнарина и ее 11-летний брат Георгий из Казани отправились погулять. К вечеру дети не вернулись домой. После их поисками занялись не только близкие люди, но и волонтеры.

Несколько десятков неравнодушных жителей Казани и соседних городов искали пропавших даже ночью. Безрезультатно.

Мария и Георгий нашлись утром в понедельник, 5 августа. Дети в целости и сохранности были возвращены родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU