В Казани всю ночь искали 15-летнюю девушку и ее 11-летнего брата
К счастью, утром дети нашлись и были возвращены родителям
Фото: "Лиза Алерт"
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В воскресенье, 4 августа, 15-летняя Мария Игнарина и ее 11-летний брат Георгий из Казани отправились погулять. К вечеру дети не вернулись домой. После их поисками занялись не только близкие люди, но и волонтеры.
Несколько десятков неравнодушных жителей Казани и соседних городов искали пропавших даже ночью. Безрезультатно.
Мария и Георгий нашлись утром в понедельник, 5 августа. Дети в целости и сохранности были возвращены родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU