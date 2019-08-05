В Казани обсудили, как улучшить условия труда и поднять престиж медицинских работников

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-05T10:01:38+03:00

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В Республиканской клинической больнице прошла дискуссионная сессия с коллективами сотрудников сферы здравоохранения Республики Татарстан о том, как улучшить условия труда и поднять престиж медицинских работников. Дискуссию модерировала председатель Комитета ГС РТ по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова.

- В Республике Татарстан много делается для развития здравоохранения. Это и строительство, и ремонт поликлиник, и оснащение современным оборудованием, и повышение заработной платы. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи растет, смертность уменьшается, в этом, безусловно, есть заслуга медицинского сообщества. Но есть и негативные моменты, жалобы от населения, которые способствуют снижению авторитета врача. Мы хотели обсудить с обычными врачами, что мы можем сделать, чтобы поднять престиж врача, защитить их права, сократить дистанцию между врачом и пациентом, - отметила Светлана Захарова.

Участники, разделившись на группы, сформулировали актуальные проблемы сферы здравоохранения, выявили сложности, с которыми сталкиваются врачи в своей работе. Предметом дискуссии стал поиск решений наиболее широко распространенных проблем.

- Может быть, необходимы памятки врачам и пациентам, может, дополнительные направления в программе повышения квалификации. Ведь есть очень много хороших врачей, но про те жизни, которые спасают, никто не говорит, остается тепло у каждого в сердце, а любая негативная ситуация становится предметом обсуждения в средствах массовой информации. Да, недостатки есть. Необходимо выяснить, что необходимо сделать, во-первых, чтобы исключить халатность врачей, во-вторых, чтобы наладить контакт с общественностью, - подчеркнула Захарова.

На встрече поднимались вопросы защиты прав и интересов врачей, этики отношений пациента и врача, сохранения и повышения авторитета медицинской профессии, реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане – как нацпроект улучшит условия труда медицинских работников.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане в 2019 году заключены соглашения на финансирование из федерального бюджета реализации 7 региональных проектов. Общая сумма финансирования – 5 млрд 750 млн рублей. Контроль реализации нацпроекта осуществляет рабочая группа, созданная по инициативе депутатов ГС РТ – членов фракции «Единая Россия».

Светлана Захарова подчеркнула, что это первое обсуждение в таком формате: «На этот раз мы пригласили только казанских врачей. Если формат покажет заинтересованность специалистов, мы проведем подобные встречи в ряде районов республики».

Все предложения и идеи врачей будут зафиксированы и включены в работу Комитета по социальной политике депутатов ГС РТ шестого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU