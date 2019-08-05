В аварии иномарок, где погиб водитель, пострадали еще два человека
Столкновение двух иномарок "БМВ" и "Хёндэ", произошла в Тукаевском районе Татарстана в 7.28 на перекрестке неравнозначных дорог Бизяки-Ижевка и Псеево-Крынды. По предварительным данным, данным, 46-летний водитель "БМВ" грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу "Хёндэ".
В результате столкновения погиб 49-летний водитель корейской иномарки. автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. 49-летний водитель погиб на месте от полученных травм.
В салоне немецкого автомобиля находились 43-летняя женщина и 11-летняя девочка. Они получили травмы и доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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