2019-08-05T09:51:16+03:00
Происшествия

В аварии иномарок, где погиб водитель, пострадали еще два человека

ДТП произошло в Менделеевского районе Татарстана
Лика ИСАЕВА
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На месте аварии работали госавтоинспекторы и медикиНа месте аварии работали госавтоинспекторы и медикиФото: Из материалов пресс-службы
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Столкновение двух иномарок "БМВ" и "Хёндэ", произошла в Тукаевском районе Татарстана в 7.28 на перекрестке неравнозначных дорог Бизяки-Ижевка и Псеево-Крынды. По предварительным данным, данным, 46-летний водитель "БМВ" грубо нарушил правила дорожного движения - не уступил дорогу "Хёндэ".

В результате столкновения погиб 49-летний водитель корейской иномарки. автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. 49-летний водитель погиб на месте от полученных травм.

В салоне немецкого автомобиля находились 43-летняя женщина и 11-летняя девочка. Они получили травмы и доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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