С 1 сентября казанские школьники будут питаться в ресторанах

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-05T09:29:15+03:00

Об этом рассказали на ДП в мэрии столицы Татарстана

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С 1 сентября школьники 38 казанских учебных заведений будут питаться в ресторанах. Школьные столовые 36 заведений будут переоборудованы в рестораны и еще два новых появятся в новых школах на улице Гареева и ЖК "Весна". Об этом рассказали на ДП в мэрии Казани.

Для новых точек питания подрастающего поколения закупается новое технологичное кухонное оборудование, мебель, посуда, столовые приборы и спецодежда для персонала в соответствии с появившимся в городе в последние годы форматом «школьный ресторан».

- Решение о масштабном обновлении всех устаревших школьных столовых было принято Мэром города Ильсуром Метшиным на совещании, посвященном проблемам школьного питания, - сообщили в пресс-службе мэрии. - На модернизацию этих объектов было выделено 170 млн рублей из бюджета Казани и 19,4 млн рублей из средств Департамента продовольствия.

ИСТОЧНИК KP.RU