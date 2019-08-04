В Казани девушка укусила напавшего на нее мужчину
Нападение на прохожую произошло на улице Октябрьской в Московском районе столицы Татарстана в субботу 3 июля. Девушка возвращалась домой поздно вечером, и незнакомца, увязавшегося за ней, приметила за некоторое время до нападения. Как она потом призналась полицейским, обратила внимание на то, что преследовавший ее мужчина озирался по сторонам.
Напал он на нее в темном дворе, ударил кулаком по голове. В кулаке он зажимал, по мнению пострадавшей, рукоять ножа. Но девушка так активно сопротивлялась, что злоумышленник даже растерялся, а когда она укусила его за руку, бросился наутек.
Пострадавшую с сотрясением головного мозга увезли в больницу, поиски мужчины по приметам, которые сообщила пострадавшая, к его обнаружению не привели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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