В Казани девушка укусила напавшего на нее мужчину

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-04T17:37:54+03:00

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Нападение на прохожую произошло на улице Октябрьской в Московском районе столицы Татарстана в субботу 3 июля. Девушка возвращалась домой поздно вечером, и незнакомца, увязавшегося за ней, приметила за некоторое время до нападения. Как она потом призналась полицейским, обратила внимание на то, что преследовавший ее мужчина озирался по сторонам.

Напал он на нее в темном дворе, ударил кулаком по голове. В кулаке он зажимал, по мнению пострадавшей, рукоять ножа. Но девушка так активно сопротивлялась, что злоумышленник даже растерялся, а когда она укусила его за руку, бросился наутек.

Пострадавшую с сотрясением головного мозга увезли в больницу, поиски мужчины по приметам, которые сообщила пострадавшая, к его обнаружению не привели.

ИСТОЧНИК KP.RU