В Казани иномарка на скорости на встречке протаранила КАМАЗ
Авария произошла в воскресенье, 4 августа, днем на улице Восстания в Московском районе столицы Татарстана. По предварительной версии, водитель иномарки "Сузуки" превысил безопасную скорость и, подъезжая к улице Васильченко со стороны улицы Кулахметова, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он врезался в многотонный грузовик КАМАЗ.
Все, что осталось от "Сузуки"Фото: Из материалов пресс-службы
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика не пострадал. Травмы рук получил водитель "Сузуки". Он госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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