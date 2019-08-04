2019-08-04T16:26:34+03:00
Происшествия

В Казани иномарка на скорости на встречке протаранила КАМАЗ

В больницу увезли с травмами рук водителя легковушки
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Авария произошла в воскресенье, 4 августа, днем на улице Восстания в Московском районе столицы Татарстана. По предварительной версии, водитель иномарки "Сузуки" превысил безопасную скорость и, подъезжая к улице Васильченко со стороны улицы Кулахметова, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он врезался в многотонный грузовик КАМАЗ.

Все, что осталось от "Сузуки" Фото: Из материалов пресс-службы

Все, что осталось от "Сузуки"Фото: Из материалов пресс-службы

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика не пострадал. Травмы рук получил водитель "Сузуки". Он госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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