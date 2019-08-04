2019-08-04T16:04:59+03:00
Происшествия

В Казани под колесами иномарки погиб пешеход-нарушитель

Надземный пешеходный переход находился в нескольких метрах от места аварии
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельная авария произошла 3 августа в 21.50 на роспекте Победы возле дома №19 в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 58-летний пешеход начал переходить оживленную магистраль в нескольких метрах от надземного пешеходного перехода.

Появление мужчины на дороге, одетого в темные одежды и не имеющего световозвращающих элементов на своих вещах, оказалось неожиданным для 30-летнего водителя иномарки "ДЭУ Нексия". Он не успел затормозить и сбил неизвестного. В результате наезда пешеход получил смертельные травмы и погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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