В Чувашии госавтоинспекторы помогли женщине-водителю

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-04T15:03:19+03:00

Во время движения по трассе у нее прокололось колесо

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Во время патрулирования участка дороги "Аниш" - М7-Урмары-Алатырь сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии обратили внимание на автомобиль "Лада Калина", припаркованный на обочине с включенными аварийками. Оказалось, что во время движения у автомобиля прокололось колесо. Девушка-водитель самостоятельно заменить его не смогла, в салоне находился маленький ребенок. Никто из проезжавших мимо водителей-мужчин не помог девушке.

На помощь пришли инспектора ДПС МВД Чувашии. Они сумели быстро поменять колесо и проводили ее несколько километров в сторону Канаша. Девушка искренне поблагодарила полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU