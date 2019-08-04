В Чувашии госавтоинспекторы помогли женщине-водителю
Во время патрулирования участка дороги "Аниш" - М7-Урмары-Алатырь сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии обратили внимание на автомобиль "Лада Калина", припаркованный на обочине с включенными аварийками. Оказалось, что во время движения у автомобиля прокололось колесо. Девушка-водитель самостоятельно заменить его не смогла, в салоне находился маленький ребенок. Никто из проезжавших мимо водителей-мужчин не помог девушке.
На помощь пришли инспектора ДПС МВД Чувашии. Они сумели быстро поменять колесо и проводили ее несколько километров в сторону Канаша. Девушка искренне поблагодарила полицейских.
ИСТОЧНИК KP.RU
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