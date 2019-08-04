2019-08-04T11:45:15+03:00
Происшествия

В Татарстане иномарка на скорости вылетела с дороги и разрушила гараж

ДТП произошло в Апастовском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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В субботу, 3 августа, поздно ночью, произошла авария в поселке железнодорожной станции Каратун в Апастовском районе республики на улице Шоссейная. Иномарка "Инфинити" на большой скорости, проезжая по поселку, когда ее водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Там его кроссовер пролетел несколько метров, врезался в стену кирпичного гаража, разрушив ее, и перевернулся на крышу.

"Инфинити" перевернулся на крышу Фото: Из материалов пресс-службы

"Инфинити" перевернулся на крышуФото: Из материалов пресс-службы

Чудо уберегло водителя иномарки от травм. Гараж, в который врезался кроссовер, разрушился, но автомобиль "Тойота РАВ 4", который находился в нем, остался цел - крышу гаража поддержала полуразрушенная стена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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