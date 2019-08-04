Казанцев просят заранее прибыть на игру "Рубин"-ЦСК (Москва)

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-04T09:46:16+03:00

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Сотрудники полиции столицы Татарстана и Госавтоинспекторы города убедительно просят казанцев и гостей столицы прибыть на Центральный стадион, где состоится игра между футбольными клубами "Рубин" и ЦСК (Москва) заблаговременно.

В связи с повышенным интересом болельщиков к этой игре и для безопасности их и жителей города вводится временное ограничение на остановку автомобилей. временное ограничение остановки транспортных средств по Это коснулось таких участков дорог, как: улица Саид-Галеева от Ташаяк до Кремлевской набережной; улица Кремлевская Набережная от Саид -Галеева до Тысячелетия; На съезде с Кремлёвской Набережной и на пл.ощади Тысячелетия.

ИСТОЧНИК KP.RU