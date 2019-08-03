Соцсети: в Казани в День ВДВ избили аниматора в костюме осла

СЕГОДНЯ 19:50 2019-08-03T19:50:02+03:00

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В Казани «День ВДВ» не прошел без происшествий. Так, в социальных сетях появились фотографии и информация о том, что в центре города произошел конфликт, участником которого стал аниматор в костюме осла.

Кто или что стало причиной травмирования молодого человека неясно, однако автор поста в соцсети говорит о том, что «в День ВДВ некоторым категориям граждан рекомендуют отсидеться дома. Кажется, этот список пополнится Ослом, Коняшкой, Жирафом, Зеброй и другими ребятами в костюмах животных, которые за деньги фотографируются с людьми в центре Казани».

В комментариях пользователи поделились мнением, что причиной инцидента могло стать то, что аниматоры просят за фотографию с собой оплату.

– Ну ребята просто не предупреждают о цене своих услуг, у людей просто в голове не умещается, что можно требовать за фотку на их же собственный телефон 400 рублей, отсутствие предварительного договора о цене и порождает негативные реакции, - говорится в комментарии одного из пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU