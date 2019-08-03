Водитель, скрывшийся с места ДТП в Марий Эл, найден на следующий день

3 Авг. 20:05 2019-08-03T20:05:51+03:00

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В поселке Морки республики Марий Эл сотрудники ГАИ задержали водителя, который скрылся с места аварии со смертельным исходом.

Инцидент произошел вечером 1 августа на улице Заозерная в населенном пункте. Автомобиль наехал на 60-летнего мужчину, который от полученных травм скончался в больнице. Пешеход, как отмечалось в заявлении пресс-службы МВД Марий Эл, переходил дорогу в неположенном месте, когда на него был совершен наезд автомобиля.

Виновником аварии стал 35-летний водитель белой «Лады Гранта», которого сотрудники ГАИ нашли на следующий день после ДТП. Мужчина был передан сотрудникам следственно-оперативной группы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU