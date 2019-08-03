2019-08-03T18:27:44+03:00
Спорт

УНИКС проведет сборы в Турции и Греции

Из отпуска казанцы выйдут в середине августа
Наиля ГАЛИМОВА
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Первый официальный матч сезона УНИКС проведет 2 октябре на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».Первый официальный матч сезона УНИКС проведет 2 октябре на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский УНИКС 15 августа начнет подготовку к баскетбольному сезону 2019/20.

16 и 17 числа команда проведет медобследование, после чего сыграет в Казани против ижевского «Купол-Родники» и команды «Восток 65» из Южно-Сахалинска.

Далее команда проведет три сбора. Первые два состоятся заграницей. Сначала казанцы примут участие в турнире Gloria Cup, который пройдет в Турции с 4 по 9 сентября.

После этого команда отправится в Грецию, где встретится с «Олимпиакосом» и сыграет в турнире Промитеас в Патрах 14-15 сентября.

Завершат предсезонную подготовку казанцы в Москве на Кубке Гомельского. Мини-турнир состоится 24-25 сентября.

Первый официальный матч сезона УНИКС проведет 2 октябре на выезде в матче Еврокубка против итальянской «Брешии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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