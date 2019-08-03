Капремонт в многоквартирных домах Татарстана завершен почти на 70 процентов
За месяц до завершения лета работы по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане выполнены на 68,3%.
Эти работы обошлись в общую сумму в 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин, чьи слова приводит пресс-служба правительства республики.
Исполняющий обязанности премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин попросил обратить пристальное внимание на проведение капитального ремонта детских образовательных учреждений и закончить все работы к началу учебного года. Работы по капремонту общеобразовательных организаций на 1 августа завершены на трех объектах. Работы ведутся на 26 объектах из 29.
Капитальный ремонт школ-интернатов ведется на всех объектах – всего их девять. Капремонт дошкольных учреждений завершен на шести объектах. Работы ведутся на 106 объектах из 112.
ИСТОЧНИК KP.RU