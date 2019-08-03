2019-08-03T17:46:46+03:00
Недвижимость

Капремонт в многоквартирных домах Татарстана завершен почти на 70 процентов

На него потрачено 3,9 миллиарда рублей
Наиля ГАЛИМОВА
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Работы обошлись в общую сумму в 3,9 миллиарда рублей.Работы обошлись в общую сумму в 3,9 миллиарда рублей.Фото: Алина НИЗАМОВА
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За месяц до завершения лета работы по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане выполнены на 68,3%.

Эти работы обошлись в общую сумму в 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин, чьи слова приводит пресс-служба правительства республики.

Исполняющий обязанности премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин попросил обратить пристальное внимание на проведение капитального ремонта детских образовательных учреждений и закончить все работы к началу учебного года. Работы по капремонту общеобразовательных организаций на 1 августа завершены на трех объектах. Работы ведутся на 26 объектах из 29.

Капитальный ремонт школ-интернатов ведется на всех объектах – всего их девять. Капремонт дошкольных учреждений завершен на шести объектах. Работы ведутся на 106 объектах из 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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