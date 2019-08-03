2019-08-03T16:05:45+03:00
Спорт

На матче «Рубин» – ЦСКА будет задействовано более 870 полицейских

Также за безопасностью на футбольной игре проследят 420 сотрудников войск Росгвардии
Наиля ГАЛИМОВА
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Игру обслужит бригада арбитров во главе с 39-летним Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга.Игру обслужит бригада арбитров во главе с 39-летним Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В матче 4-го тура чемпионата России «Рубин» примет на Центральном стадионе столичный ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба МВД Татарстана, за порядком до и во время встречи команд будут отвечать более 870 полицейских. Также на игре будет задействована Росгвардия в количестве 420 сотрудников, а также около 20 работников частных охранных предприятий. Кроме этого, говорится о работе на матче 270 контроллеров-распорядителей.

Ведомство предупреждает, что до начала встречи зрители пройдут процедура досмотра. Поэтому казанцам и гостям столицы Татарстана стоит заблаговременно прибыть на стадион.

Также стало известно, что игру обслужит бригада арбитров во главе с 39-летним Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга.

Встреча между «Рубином» и московским клубом пройдет в воскресенье, 4 августа, и начнется в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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