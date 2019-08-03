Страховые пенсии у 39 тысяч чебоксарцев увеличатся с августа

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-03T12:57:48+03:00

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В Чебоксарах пенсионеры, работавшие в 2018 году, с августа начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Правда, в среднем, прибавка составит 164 рубля. Максимальный размер увеличения – 261,72 рубля.

В столице Чувашии прибавку с августа получат 39,7 тысяч работающих пенсионеров. Дело в том, что пенсионный фонд провел беззаявительный перерасчет размеров страховых пенсий исходя из уплаченных работодателями взносов за 2018 год, не учтенных при назначении и предыдущем перерасчете пенсии.

В отличие от индексации пенсий, когда выплачиваемую сумму увеличивают на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер, так как ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU