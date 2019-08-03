СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-03T12:38:24+03:00

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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился впечатлениями от первого матча команды в межсезонье. Казанцы обыграли в Альметьевске по буллитам «Нефтяник». В основное время команды забросили по шайбе.

Автор единственного гола казанцев, отметил игру соперника, но остался не доволен результативностью команд.

– Надеюсь, всем местным зрителям понравилось, что хозяева довели игру до овертайма, – отметил Зарипов. – Голов было мало, к сожалению, для товарищеского матча, мне это, честно, не понравилось.

Также капитан казанского клуба высказался о задачах на новый сезон.

– Мы только начали, всего три недели работали вместе. Хочется о таком говорить после сезона, сейчас мы готовимся к чемпионату и хотим реабилитироваться за прошлый год. Хочется вернуть уже Кубок [Гагарина] в Казань, – сказал 38-летний хоккеист.

На следующей неделе казанцы продолжат подготовку к чемпионату КХЛ в предсезонном турнире «Кубок президента республики Казахстан», который пройдет в Нурсултане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723841" frameborder="0"></iframe> Данис Зарипов: «Хочется вернуть Кубок Гагарина в Казань».Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU