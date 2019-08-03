В Татарстане произошла авария с участием автобуса
Семь пострадавших госпитализировали
Фото: пресс-служба МВД Татарстана.
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Накануне вечером, в 17 часов 30 минут в Елабужском районе Татарстана произошло ДТП. На дороге столкнулись грузовой автомобиль Мерседес и вахтовый автобус Хендай.
В момент аварии в автобусе было 24 пассажира. В результате ДТП 7 человек госпитализировали в ЦРБ.
– Виновник аварии водитель большегруза, который выезжая на дорогу с круговым движением в нарушение ПДД, не предоставил преимущество в движении транспортному средству приближающемуся по кольцевой дороге, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU