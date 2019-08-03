2019-08-03T10:54:56+03:00
Происшествия

В Татарстане произошла авария с участием автобуса

Семь пострадавших госпитализировали
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба МВД Татарстана.Фото: пресс-служба МВД Татарстана.
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Накануне вечером, в 17 часов 30 минут в Елабужском районе Татарстана произошло ДТП. На дороге столкнулись грузовой автомобиль Мерседес и вахтовый автобус Хендай.

В момент аварии в автобусе было 24 пассажира. В результате ДТП 7 человек госпитализировали в ЦРБ.

– Виновник аварии водитель большегруза, который выезжая на дорогу с круговым движением в нарушение ПДД, не предоставил преимущество в движении транспортному средству приближающемуся по кольцевой дороге, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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