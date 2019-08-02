В Чистополе названа команда-победитель республиканского этапа соревнований по дворовому футболу

СЕГОДНЯ 18:09 2019-08-02T18:09:23+03:00

Сегодня на стадионе «Татнефть-Олимп» прошел финал соревнований «Дворовый футбол» в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт»

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Фестиваль дворового футбола проводится по инициативе ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Детский спорт». Фестиваль одновременно проводится в 56 субъектах РФ. За летний период он объединил более тысячи локальных соревнований муниципального и регионального уровня и стал самым масштабным турниром по дворовому футболу в России.

Фото: Из материалов пресс-службы

Ранее с июня по июль проходили муниципальные этапы, в которых приняли участие более 2 200 человек. Участниками соревнований стали команды, сформированные по месту жительства и учебы детей, а также команды, сформированные на базе детских летних лагерей и других мест отдыха детей во время летних каникул.

Чистополь стал местом проведения регионального финала. Команды из Алексеевского, Черемшана, Заинска, Мензелинска, Нурлата, Бугульмы, Буинска, Алькеево, Мамадыша, Чистополя, Зеленодольска и Казани боролись за звание лучших.

Фото: Из материалов пресс-службы

На стадионе «Татнефть-Олимп» развернулась жаркая борьба. Вначале команды играли в группах, провели стыковые игры. Кульминацией соревнований стали игры за 1-4 места. На поле встретились команды Казани и Бугульмы, Мензелинска и Чистополя. Болельщики подбадривали игроков, тренеры давали свои наставления, а напряжение нарастало. Ведь команды помимо почетного звания победителя боролись и за право представлять Республику Татарстан на Всероссийском финале соревнований, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге.

По итогам честных, захватывающих и напряженных игр были определены победители. Третьего места удостоилась команда из Бугульмы, второе место – у команды Чистополя. А заслуженную победу одержала команда Мензелинска.

Почетными гостями церемонии закрытия турнира и награждения победителей стали заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, координатор федерального проекта «Детский спорт» ТРО ВПП «Единая Россия» в Республике Татарстан Ольга Павлова, глава Чистопольского муниципального Дмитрий Иванов, а также Президент федерации футбола РТ Александр Гусев, игроки футбольной команды «Рубин».

– Сам по себе дворовый футбол не требует каких-то специальных условий, любой подросток может проявить себя. Здесь собрались ребята, которые любят этот вид спорта, – отметила депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, координатор федерального проекта «Детский спорт» ТРО ВПП «Единая Россия» в Республике Татарстан Ольга Павлова. – Проект оправдал ожидания, но нет предела совершенству. Думаю, следующий турнир будет еще интереснее.

Победители и призеры получили свои заслуженные награды из рук почетных гостей. Также были отмечены лучшие вратарь, защитник, нападающий соревнований. Специальным призом наградили Аделину Фаррахову, представительницу команды Мензелинска (единственной команды, в которой наравне с юношами играли и девушки).

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU