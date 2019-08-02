В Чувашии врачи изучают мужчину, которого медики "скорой"вернули к жизни после 20 минут клинической смерти

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-02T17:26:06+03:00

При этом, чтобы добраться до пациента бригаде неотложки понадобилось еще 6 минут

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В Чебоксарах произошел удивительный случай - мужчину вернули к жизни после 20 минут клинической смерти.

Изначально «скорая» выехала к пациенту из-за низкого давления. Однако очень быстро его состояние ухудшилось, а затем у мужчины остановилось дыхание и сердцебиение.

Бригада приехала через 6 минут после получения вызова. Медики зафиксировали клиническую смерть и незамедлительно приступили к реанимационным действиям. За жизнь пациента они боролись целых 20 минут. К счастью, мужчина пришел в сознание.

После он был госпитализирован в больницу, где сейчас находится под наблюдением врачей, сообщает Минздрав Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU