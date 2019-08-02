15 августа в Татарстане стартует сезон охоты на барсуков

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-02T17:56:29+03:00

Получить разрешение на их добычу можно в многофункциональных центрах

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Уже с 5 августа в многофункциональных центрах (МФЦ) Татарстана можно будет получить разрешение на добычу барсуков.

При этом сам сезон охоты на них в республике откроется 15 августа. На добычу барсука в этот раз установленный лимит равен 24 особям. Охотится на них можно в 11 общедоступных угодьях, где также следует соблюдать установленный в них свой лимит.

Сезон охоты на барсуков в Татарстане продлится до 31 октября.

Чтобы получить разрешение на их добычу нужно будет заплатить госпошлину в размере 650 рублей и сбор 60 рублей за каждого барсука.

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ИСТОЧНИК KP.RU