В Казани ищут очевидцев наезда на женщину, который произошел на улице Академика Глушко
31 июля в 20.30 в Казани около дома №22 на улице Академика Глушко неизвестный автомобиль сбил 36-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. Водитель после этого в нарушении правил дорожного движения скрылся с места ДТП. У пострадавшей медики «скорой» диагностировали ушибы колена, голени и локтя.
В настоящий момент ГИБДД Казани ищут сбежавшего водителя.
- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - призывает ГИБДД Казани.
К слову, сбежавшему водителю грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или арест до 15 суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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