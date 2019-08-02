В Казани ищут очевидцев наезда на женщину, который произошел на улице Академика Глушко

СЕГОДНЯ 18:56 2019-08-02T18:56:01+03:00

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31 июля в 20.30 в Казани около дома №22 на улице Академика Глушко неизвестный автомобиль сбил 36-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. Водитель после этого в нарушении правил дорожного движения скрылся с места ДТП. У пострадавшей медики «скорой» диагностировали ушибы колена, голени и локтя.

В настоящий момент ГИБДД Казани ищут сбежавшего водителя.

- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - призывает ГИБДД Казани.

К слову, сбежавшему водителю грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или арест до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU