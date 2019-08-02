2019-08-02T18:56:01+03:00
Происшествия

В Казани ищут очевидцев наезда на женщину, который произошел на улице Академика Глушко

Водитель с места ДТП скрылся, идет его поиск
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
У пострадавшей медики «скорой» диагностировали ушибы колена, голени и локтя.У пострадавшей медики «скорой» диагностировали ушибы колена, голени и локтя.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

31 июля в 20.30 в Казани около дома №22 на улице Академика Глушко неизвестный автомобиль сбил 36-летнюю женщину, когда она переходила дорогу. Водитель после этого в нарушении правил дорожного движения скрылся с места ДТП. У пострадавшей медики «скорой» диагностировали ушибы колена, голени и локтя.

В настоящий момент ГИБДД Казани ищут сбежавшего водителя.

- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - призывает ГИБДД Казани.

К слову, сбежавшему водителю грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или арест до 15 суток.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Чувашии поехал за купленной через интернет коровой, а попал к приставам
Житель Марий Эл поругался с приятелем и сломал ему 8 ребер табуреткой
УФАС возбудил дело из-за тендеров Казанского медуниверситета на возведение общежития
День ВДВ-2019 в Йошкар-Оле: статуя на въезде в город «надела» голубой берет
В Татарстане мужчина в офисе микрофинансирования отказался брать кредит и достал нож
В Чистополе названа команда-победитель республиканского этапа соревнований по дворовому футболу
15 августа в Татарстане стартует сезон охоты на барсуков
В Чувашии врачи изучают мужчину, которого медики "скорой"вернули к жизни после 20 минут клинической смерти
День ВДВ-2019 в Набережных Челнах: сотрудники ГИБДД остановили броневик с десантниками
Казанца, напавшего на троих прохожих и устроившего резню, приговорили к колонии особого режима
Мерзнуть жителям Татарстана предстоит еще несколько дней
В Татарстане уличенный в мошенничестве экс-директор кадетской школы-интерната отделался условным сроком
5 августа в Йошкар-Оле без света оставят 15 домов
В Казани жена сказала мужу, что уходит к любовнику, и была задушена
Банный комплекс за 300 миллионов рублей в Нижнекамске заработает в 2020 году
В Чебоксарах в День города-2019 могут запустить бесплатный круговой маршрут вокруг Залива
«Я просто обалдел»: блогер из Германии сравнил Йошкар-Олу с Кельном
В Казани Ростехнадзор провел на стройке ЖК «Салават Купере» «очень странную» проверку кранов
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
В эту субботу на день отключат свет в ряде домов трех районов Казани
В Чебоксарах водитель-лихач хотел уйти от полицейской погони и врезался в столб
Обманутые дольщики казанского ЖК «МЧС» могут прожить в палатках около стройки до середины августа
Родила в бане, завернула в пакеты и спрятала в сточной яме: в Чувашии огласили приговор матери, убившей младенца