Казанца, напавшего на троих прохожих и устроившего резню, приговорили к колонии особого режима

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-02T16:48:49+03:00

Один человек от полученной раны скончался на месте, еще один получил ножом в ногу

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26 сентября прошлого года в Казани во дворе дома на улице Енисейской 31-летний ранее судимый горожанин повздорил сразу с тремя прохожими. Во время ссоры ее виновник достал нож и напал на своих оппонентов.

Один из них получил удар лезвием в грудь и скончался на месте происшествия, еще один прохожий получил ножом в бедро. Самого же нападавшего впоследствии задержали.

- В итоге суд признал казанца виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и убийстве. С учетом опасного рецидива его приговорили к 8 годам и 3 месяцам колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор уже вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU