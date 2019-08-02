2019-08-02T19:15:47+03:00
Происшествия

Житель Марий Эл поругался с приятелем и сломал ему 8 ребер табуреткой

Пострадавший был госпитализирован в районную больницу
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Моркинском районе Марий Эл двое приятелей в возрасте 49-ти и 26-ти лет вместе выпивали. В какой-то момент между ними произошла пьяная ссора. Самый молодой из них схватил табуретку и принялся бить ею оппонента-приятеля. Как результат – у того сломано 8 ребер.

46-летний пострадавший был госпитализирован в Центральную районную больницу. Медучреждение отправило соответствующее сообщение о характере полученных им травм в полицию. Так стражи правопорядка установили причастность к произошедшему 26-летнего парня.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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