В Татарстане уличенный в мошенничестве экс-директор кадетской школы-интерната отделался условным сроком
Экс-директора Камско-Устьинской кадетской школы-интерната 56-летнего Ильшата Гумерова суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
Как было доказано, в 2017-2018 года, находясь в указанной должности, Гумеров выписывал сверх премии своим подчиненным, в том числе заместителю, учителю, повару, секретарю и главбуху.
А когда те получали их, требовал передавать часть денег ему. Так в его кармане незаконно появилось 129 тысяч рублей, которые он потратил как ему вздумалось.
Кроме того, директор от имени школы-интерната заключил арендовал у своего брата автомобиль «Лада-Калина» за 2 тысячи рублей в месяц для служебных целей. Эти деньги также забирал осужденный. Хотя машину учреждение так и ни разу не использовало.
- Вину Гумеров признал полностью и возместил причиненный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU