2019-08-02T16:08:41+03:00
Происшествия

В Татарстане уличенный в мошенничестве экс-директор кадетской школы-интерната отделался условным сроком

Среди прочего мужчина забирал часть премий своих подчиненных
Олег ЛУГОВОЙ
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Сообщается, что мужчина возместил причиненный им ущерб.Сообщается, что мужчина возместил причиненный им ущерб.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Экс-директора Камско-Устьинской кадетской школы-интерната 56-летнего Ильшата Гумерова суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Как было доказано, в 2017-2018 года, находясь в указанной должности, Гумеров выписывал сверх премии своим подчиненным, в том числе заместителю, учителю, повару, секретарю и главбуху.

А когда те получали их, требовал передавать часть денег ему. Так в его кармане незаконно появилось 129 тысяч рублей, которые он потратил как ему вздумалось.

Кроме того, директор от имени школы-интерната заключил арендовал у своего брата автомобиль «Лада-Калина» за 2 тысячи рублей в месяц для служебных целей. Эти деньги также забирал осужденный. Хотя машину учреждение так и ни разу не использовало.

- Вину Гумеров признал полностью и возместил причиненный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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