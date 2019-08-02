2019-08-02T15:58:50+03:00
Происшествия

В Казани жена сказала мужу, что уходит к любовнику, и была задушена

Когда все было кончено, супруг сам позвонил в полицию
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ночью 1 августа в Казани в одном из домов по улице Овощеводов 38-летний горожанин поскандалил со своей 27-летней женой. В ходе ссоры она заявила ему, что собирается уйти к любовнику.

Видимо, мужчина не снес этого и в ярости задушил супругу бельевой веревкой. Когда все было кончено, он сам позвонил в полицию. О произошедшем казанец рассказал в подробностях прибывшим на место преступления правоохранителям.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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По ее словам, встречи с любовником у нее регулярные (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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