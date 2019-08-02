2019-08-02T15:19:05+03:00
Общество

Банный комплекс за 300 миллионов рублей в Нижнекамске заработает в 2020 году

Термы разместятся рядом с городским парком аттракционов на улице Юности
Алина ГАБДУЛИНА
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Помимо бань там расположится и мини-аквапарк.Помимо бань там расположится и мини-аквапарк.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что летом 2020 года в Нижнекамске состоится открытие нового развлекательно-оздоровительного комплекса. Он будет включать в себя бани и мини-аквапарк. На создание комплекса потратят более 300 миллионов рублей. Инвестором проекта выступает бизнесмен из Удмуртии.

На данный момент происходит окончание разработки концепта. После начнется создание проектной документации.

Термы разместятся рядом с городским парком аттракционов на улице Юности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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