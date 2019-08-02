Банный комплекс за 300 миллионов рублей в Нижнекамске заработает в 2020 году

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-02T15:19:05+03:00

Термы разместятся рядом с городским парком аттракционов на улице Юности

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что летом 2020 года в Нижнекамске состоится открытие нового развлекательно-оздоровительного комплекса. Он будет включать в себя бани и мини-аквапарк. На создание комплекса потратят более 300 миллионов рублей. Инвестором проекта выступает бизнесмен из Удмуртии.

На данный момент происходит окончание разработки концепта. После начнется создание проектной документации.

Термы разместятся рядом с городским парком аттракционов на улице Юности.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU