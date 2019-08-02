2019-08-02T13:57:06+03:00
Общество

В Казани Ростехнадзор провел на стройке ЖК «Салават Купере» «очень странную» проверку кранов

Машинисты башенных кранов остановили работу и требуют повышения зарплаты, а также готовятся к масштабной акции [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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По сообщению казанских крановщиков, которые остановили работу на стройках, требуя повышения зарплаты, в эту пятницу в ЖК «Салават Купере» с проверкой все же нагрянул Ростехнадзор. Напомним, в своем публичном письме к руководству строительных организаций крановщики также указали на повсеместные нарушения техники безопасности.

Вот только проверка Ростехнадзора, по заверениям крановщиков, прошла «очень странно». На нее ушло всего 3,5 часа, после краны вновь заработали.

- Сказали спускаться всем крановщикам с удостоверениями вниз. Говорят, не расходится. Сейчас все проверят, и вы полезете обратно и продолжите работу, - передает «Казанский репортер» слова одного из участников протеста Юрия Шарипова. - Вот так и проводятся масштабные проверки. Три с половиной часа и в обед кран заработал.

В Казани Ростехнадзор провел на стройке ЖК «Салават Купере» «очень странную» проверку кранов.

Тем временем казанские крановщики готовятся к более масштабной акции протеста. Их требования так и не удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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