2019-08-02T14:03:55+03:00
Общество

«Я просто обалдел»: блогер из Германии сравнил Йошкар-Олу с Кельном

Мужчину удивило «здоровое» общество и низкие цены на товары и услуги
Алина ГАБДУЛИНА
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Ivans Bobrovs - спортсмен и видеоблогер, который уже длительное время живет в немецком Кельне. На днях он побывал в Йошкар-Оле и остался поражен нет не знаменитой набережной, а ассортиментом в продуктовых магазинах и ценами.

- Я вообще удивился, тут заходишь в магазин, и в сотах мед лежит. У нас в Германии в сотах мед найти вообще нереально. Я купил ведро черники сегодня за семь евро. Вообще офигеть! У нас бы 30 евро стоило. А лесной черники у нас вообще нет. Я просто обалдел, - делится впечатлениями Ivans.

Также он отметил, что постригся в столице Марий Эл за 300 рублей. За эти деньги в Кельне по словам блогера, «можно только одну волосинку выдернуть». Не меньше его удивила и сама парикмахер - она отказывалась брать 3 евро на чай.

Еще одной особенностью Йошкар-Олы Ivans назвал «здоровое» общество. Под ним он имел в виду традиционные семьи, которые дружно прогуливаются вечерами по паркам и набережным.

Вместе с тем блогер заметил, что Йошкар-Ола очень напоминает ему город времен Советского Союза: "Поначалу город слишком спокойный показался, но сейчас очень даже неплохо, красивый город. Люди в Кельне ходят и улыбаются, а здесь нет, но, когда с ними начинаешь общаться, они открытые и очень добрые, готовые помочь"

Напоследок Ivans отметил, что в столице Марий Эл он за пару дней избавился от нервозности, которая характерна ему в Кельне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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