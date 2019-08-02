2019-08-02T13:10:05+03:00
Общество

В эту субботу на день отключат свет в ряде домов трех районов Казани

Причина все в том же плановом ремонте и техобслуживании на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту субботу, 3 августа, жителей ряда домов в трех районах Казани на день оставят без света.

Так, с 8.00 до 17.00 в Вахитовском районе обесточат дом №21 на улице Лесгафта.

А с 8.00 до 20.00 отключение света запанировано в Кировском районе по адресам: улица Бирюзовая, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, улица Железнодорожников, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, улица Окраинная, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 электричества не будет и в Приволжском районе по адресам: улица Кул Гали, 10, 12, 14, улица Сафиуллина, 17.

Эти отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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