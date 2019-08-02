В эту субботу на день отключат свет в ряде домов трех районов Казани

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-02T13:10:05+03:00

Причина все в том же плановом ремонте и техобслуживании на сетях

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В эту субботу, 3 августа, жителей ряда домов в трех районах Казани на день оставят без света.

Так, с 8.00 до 17.00 в Вахитовском районе обесточат дом №21 на улице Лесгафта.

А с 8.00 до 20.00 отключение света запанировано в Кировском районе по адресам: улица Бирюзовая, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, улица Железнодорожников, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, улица Окраинная, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 электричества не будет и в Приволжском районе по адресам: улица Кул Гали, 10, 12, 14, улица Сафиуллина, 17.

Эти отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».

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ИСТОЧНИК KP.RU