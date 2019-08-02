Обманутые дольщики казанского ЖК «МЧС» могут прожить в палатках около стройки до середины августа
В палаточном городке около недостроенного второго дома казанского ЖК «МЧС», в котором живут обманутые дольщики, с ними встретился руководитель фирмы застройщика.
По его словам, к достраиванию дома, а именно начала этого процесса, живущие в палатках и добиваются, приступят, скорее всего, в середине августа.
Дело в том, что сейчас идет экспертиза сметной документации и до конца этой недели она должна быть завершена. Только после ее утверждения президент Татарстана Рустам Минниханов подпишет указ о передаче застройщику в счет его работ над вторым домом ЖК «МЧС» земельного участка.
По утверждениям последнего при получении прав на землю они в течение двух-трех недель выйдут на стройку. Когда это случится, обманутые дольщики должны свернуть свои палатки.
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ИСТОЧНИК KP.RU