2019-08-02T12:41:34+03:00
Общество

Обманутые дольщики казанского ЖК «МЧС» могут прожить в палатках около стройки до середины августа

Именно тогда застройщик планирует начать работу над проблемным вторым домом – ждут оценку сметы и подпись президента Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

В палаточном городке около недостроенного второго дома казанского ЖК «МЧС», в котором живут обманутые дольщики, с ними встретился руководитель фирмы застройщика.

По его словам, к достраиванию дома, а именно начала этого процесса, живущие в палатках и добиваются, приступят, скорее всего, в середине августа.

Дело в том, что сейчас идет экспертиза сметной документации и до конца этой недели она должна быть завершена. Только после ее утверждения президент Татарстана Рустам Минниханов подпишет указ о передаче застройщику в счет его работ над вторым домом ЖК «МЧС» земельного участка.

По утверждениям последнего при получении прав на землю они в течение двух-трех недель выйдут на стройку. Когда это случится, обманутые дольщики должны свернуть свои палатки.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Казанца, напавшего на троих прохожих и устроившего резню, приговорили к колонии особого режима
Мерзнуть жителям Татарстана предстоит еще несколько дней
В Татарстане уличенный в мошенничестве экс-директор кадетской школы-интерната отделался условным сроком
5 августа в Йошкар-Оле без света оставят 15 домов
В Казани жена сказала мужу, что уходит к любовнику, и была задушена
Банный комплекс за 300 миллионов рублей в Нижнекамске заработает в 2020 году
В Чебоксарах в День города-2019 могут запустить бесплатный круговой маршрут вокруг Залива
«Я просто обалдел»: блогер из Германии сравнил Йошкар-Олу с Кельном
В Казани Ростехнадзор провел на стройке ЖК «Салават Купере» «очень странную» проверку кранов
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
В эту субботу на день отключат свет в ряде домов трех районов Казани
В Чебоксарах водитель-лихач хотел уйти от полицейской погони и врезался в столб
Родила в бане, завернула в пакеты и спрятала в сточной яме: в Чувашии огласили приговор матери, убившей младенца