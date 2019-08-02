Родила в бане, завернула в пакеты и спрятала в сточной яме: в Чувашии огласили приговор матери, убившей младенца
Убийство матерью новорожденного ребенка – по этой уголовной статье обвиняли 34-летнюю жительницу города Шумерля.
В суде было установлено, что днем 9 апреля текущего года у себя в бане женщина родила девочку. После чего завернула младенцы в полиэтиленовые пакеты, завязала их и спрятала в сточную яму. В результате ребенок насмерть задохнулся.
Потом осужденная почувствовала себя плохо и ее увезли в больницу. Там при осмотре врачи поняли, что она недавно рожала. При этом информации про самого ребенка не имелось. Об этом было сообщено в полицию. Тогда все и вскрылось.
- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания женщины невменяемой не установлено. Суд приговорил ее к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно. Данное решение еще не вступило в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU