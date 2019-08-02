2019-08-02T12:04:01+03:00
Происшествия

Родила в бане, завернула в пакеты и спрятала в сточной яме: в Чувашии огласили приговор матери, убившей младенца

После родов на дому женщине стало плохо и ее увезли в больницу, врачи которой и вызвали полицию
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Убийство матерью новорожденного ребенка – по этой уголовной статье обвиняли 34-летнюю жительницу города Шумерля.

В суде было установлено, что днем 9 апреля текущего года у себя в бане женщина родила девочку. После чего завернула младенцы в полиэтиленовые пакеты, завязала их и спрятала в сточную яму. В результате ребенок насмерть задохнулся.

Потом осужденная почувствовала себя плохо и ее увезли в больницу. Там при осмотре врачи поняли, что она недавно рожала. При этом информации про самого ребенка не имелось. Об этом было сообщено в полицию. Тогда все и вскрылось.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания женщины невменяемой не установлено. Суд приговорил ее к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно. Данное решение еще не вступило в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Что за бардак?!": жители Набережных Челнов жалуются на оголенный провод на площади Азатлык
В Казани произошла очередная авария с участием каршерингового автомобиля
Задержаны двое безработных, которые шли пешком до Москвы и по пути зарезали жителя Чувашии
С 4 по 6 августа в Нижнекамске ограничат движения на проспекте Химиков
Президент России наградил почтальона из Чувашии, спасшую тонувшего мальчика
В Татарстане презентовали новый интермодальный маршрут до Свияжска
Строительство новой полилингвальной школы в Елабуге оценено в 1,2 миллиарда рублей
В Чувашии во время пожара в деревенском доме погиб мужчина
4 августа в Набережных Челнах впервые пройдет заплыв на открытой воде KAMA SWIM
Ряд домов Приволжского района Казани на сутки отключат от воды
Задержанные ФСБ в Татарстане сторонники ИГИЛ* хотели не только совершить теракт, но и массовое отравление силовиков
Габриэлла, Афина, Бронислав и Рим: как еще казанцы назвали своих детей на прошлой неделе
В Казани пенсионерка-«гадалка» из Казахстана обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиона рублей
«Ак Барс» и «Нефтяник» проведут благотворительный матч, чтобы помочь в лечении болельщицы
Три винтовки «Мосина», пистолет и 144 патрона: в Татарстане полицейские у «коллекционера» изъяли целый арсенал
2 августа в Чебоксарах из-за празднования Дня ВДВ перекроют несколько дорог
Набережные Челны опустились на одно место в рейтинге лучших городов России по качеству ЖКХ
Территория Набережных Челнов вырастет на 1,5 тысячи квадратных метров
У трех ТОСЭР Татарстана появились четыре новых резидента с проектами на 1,56 миллиарда рублей
В Татарстане огласили приговор двум подросткам, которые угнали машину вместе с водителем