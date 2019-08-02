"Что за бардак?!": жители Набережных Челнов жалуются на оголенный провод на площади Азатлык
Они беспокоятся за детей, которые гуляют там
Фото: Народный контроль
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Житель Набережных Челнов Игорь К. заметил, что из-под земли на площади Азатлык торчит оголенный провод.
- Силовой провод торчит из земли. Площадь Азатлык. Парк. Гуляют дети. Устраните, - сообщает мужчина в «Народный контроль».
Его поддержали еще несколько местных жителей.
- Еще и с поврежденной изоляцией! Что за бардак?! – негодует Павел М.
На данный момент заявка Игоря находится «в работе».
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ИСТОЧНИК KP.RU