2019-08-02T11:27:55+03:00
Происшествия

Задержаны двое безработных, которые шли пешком до Москвы и по пути зарезали жителя Чувашии

Их искали с июня и в итоге нашли в Нижегородской области
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчины во всем сознались и сейчас находятся под стражей.Мужчины во всем сознались и сейчас находятся под стражей.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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19 июня в деревне Синьял-Шатьма Красноармейского района Чувашии у себя дома было найдено тело 51-летнего хозяина. Мужчину жестоко зарезали.

Благодаря оставленным следам на месте преступления следователи выяснили, что к этой кровавой расправе причастны двое безработных жителей Кировской области в возрасте 36-ти и 21-го года. Их объявили в федеральный розыск.

Задержать их удалось в конце июля на территории Нижегородской области. По словам ранее уже судимых мужчин, они с мая этого года они шли пешком с Кировской области через Татарстан в Москву. 15 июня, дойдя до Чувашии, они познакомились с потерпевшим и вместе выпили.

После этого он пригласил их к себе домой. Там все трое ушли в запой. В итоге для того, чтобы купить еще выпивки, гости взяли у хозяина медный провод и продали его.

Вот только мужчина понял, что часть денег новые знакомые все же прикарманили. Увидев количество спиртного, которое они принесли, он потребовал «сдачи». Вспыхнула ссора, которая переросла в потасовку. В ходе нее 36-летний гость схватил хозяина сзади, а его молодой приятель начал наносить удары ножом. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте, а злоумышленники скрылись.

- Сейчас задержанные находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Проверяется причастность обвиняемых к кражам на территории Цивильского района, а также другим преступлениям, совершенным в Кировской области. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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